México y EU crean grupo para combatir a cárteles de la droga

Ciudad de México. — En el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ambos gobiernos reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

El objetivo, señalaron en un comunicado conjunto, es desmantelar al crimen organizado transnacional mediante una colaboración estrecha entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. También se destacó el trabajo conjunto para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera.

Como parte de los acuerdos, se estableció un grupo de implementación de alto nivel, que se reunirá periódicamente para dar seguimiento a los compromisos bilaterales y las acciones aplicadas en cada país.

Las medidas incluyen:

Combatir a los cárteles y fortalecer la seguridad fronteriza.

Detectar y eliminar túneles clandestinos.

Abordar los flujos financieros ilícitos.

Prevenir el robo de combustible.

Incrementar inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para frenar el tráfico de drogas y armas.

“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman nuestra cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua”, indica el documento.

Asimismo, ambas naciones destacaron que esta coordinación busca detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, frenar el flujo de armas y fortalecer la seguridad a lo largo de la frontera compartida. También expresaron su intención de reforzar campañas de prevención del abuso de opioides y de cooperación en materia de salud pública.

Los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del mandatario Donald Trump reafirmaron su determinación de proteger a sus ciudadanos y garantizar comunidades más seguras en ambos lados de la frontera.