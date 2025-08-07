México y Canadá refuerzan alianza binacional

Ciudad de México.- Durante la visita oficial a México de la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y del ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, ambos gobiernos alcanzaron avances concretos en comercio, inversión y cooperación estratégica, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó las reuniones de trabajo, que también sirvieron como preparación para la próxima visita del primer ministro canadiense Mark Carney, quien se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre.

Las autoridades destacaron que estos acuerdos marcan el inicio de una nueva etapa en la relación México-Canadá, basada en confianza mutua, respeto y una visión compartida de desarrollo sostenible.

Además, se abordaron temas como infraestructura resiliente, competitividad global y alianzas estratégicas con líderes empresariales de ambos países.