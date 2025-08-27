México y Brasil estrechan alianza en medio de tensiones comerciales con EU

Ciudad de México.- México y Brasil firmaron este miércoles dos documentos para ampliar su cooperación comercial, agrícola y científica en un momento en que las dos mayores economías de América Latina buscan reducir su dependencia de Estados Unidos.

Una delegación brasileña de alto nivel, encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, se reunió en Ciudad de México con los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía de México, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, respectivamente, para la firma de un memorando de entendimiento de promoción de inversiones, y una declaración de intención en materia de cooperación sobre la producción y uso de biocombustibles.

Los acuerdos se dan tras la reunión que sostuvieron en junio la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la cumbre del G-7 en Canadá , en la que ambos se comprometieron a intensificar el comercio bilateral.

Alckmin, que también es ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, llegó con una delegación conformada por la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Fávaro, así como empresarios, para una visita de dos días.

Durante la clausura de un encuentro entre empresarios de ambos países, el vicepresidente abogó por el acercamiento entre los dos gigantes latinoamericanos, e indicó que Brasil aspira a incrementar el intercambio comercial con México, que el año pasado alcanzó casi 14 mil millones de dólares.

“No queremos ninguna pelea, no queremos peleas con nadie. Queremos fortalecer los lazos que tenemos con México y trabajar juntos”, expresó Alckmin, y señaló que Brasil espera fortalecer la cooperación no sólo en materia comercial, sino también en los sectores científico y agrícola.

Esa postura fue respaldada por De la Fuente, quien indicó que el gobierno de Sheinbaum está decidido a impulsar junto con Brasil la diversificación de proyectos, la transición energética y la protección sanitaria y ambiental.

En ese sentido, el canciller mexicano señaló que “reconocernos como socios complementarios nos fortalece y otorga mayor capacidad en el escenario internacional”.

Se prevé que Sheinbaum reciba a Alckmin el jueves.