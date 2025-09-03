México refuerza seguridad y búsqueda de desaparecidos con acuerdo

Ciudad de México.- El Gobierno de México y los gobernadores firmaron dos acuerdos nacionales para enfrentar la inseguridad y atender la crisis de personas desaparecidas.

El Acuerdo Nacional de Seguridad Pública establece tres ejes y 16 acciones, entre ellas el incremento del estado de fuerza policial hacia 2029, la profesionalización en academias certificadas antes de 2028 y la homologación de la formación de policías, ministeriales, peritos y personal penitenciario. También incluye la modernización tecnológica, con la estandarización del 911 y la línea 089, además de la certificación de centros de comando y control.

Por su parte, el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas contempla la creación de fiscalías especializadas en los estados que aún no las tienen, la actualización de protocolos, la implementación de una metodología nacional de investigación y el fortalecimiento de la gestión forense con bancos de datos genéticos y protocolos de recuperación y entrega digna de restos.

Mientras tanto, el Inegi informó que la percepción de inseguridad en el país volvió a repuntar. El 63.2 por ciento de los mayores de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, una proporción que no se registraba desde 2022.

Las urbes con mayor sensación de inseguridad son: Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula, Ciudad Obregón, Fresnillo, Irapuato, Chimalhuacán, Puebla y Naucalpan.