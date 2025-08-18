México reduce rezago habitacional y avanza en entrega de viviendas

Ciudad de México.- En los últimos siete años, 5.8 millones de personas han dejado atrás el rezago habitacional, señaló Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En 2018, nueve millones de personas vivían en condiciones precarias de vivienda, mientras que actualmente la cifra se ha reducido a 8.3 millones.

“De 2018, con más de nueve millones de viviendas afectadas por materiales o condiciones de construcción, ahora llegamos a 8.3 millones. Esto representa un avance importante para 5.8 millones de personas que superaron el rezago habitacional”, explicó Vega Rangel durante la Mañanera del Pueblo.

La funcionaria destacó que, gracias a las políticas de vivienda del Ejecutivo Federal, se espera que esta cifra continúe disminuyendo en los próximos años.

Presentan sitio web Vivienda para el Bienestar

Vega Rangel también presentó la plataforma digital viviendaparalbienestar.gob.mx, donde los ciudadanos pueden consultar información sobre el acceso a vivienda, apoyos para mejorar su casa o la obtención de escrituras. “Aquí podrás saber si puedes acceder a una vivienda nueva, recibir ayuda para mejorar tu hogar o obtener tu escritura”, detalló.

Respecto a la regularización de propiedades, José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, señaló que hasta ahora se han entregado 10,274 escrituras, y otras 9,967 están listas para ser otorgadas.

Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda, informó que la institución tiene 303 predios listos para proyectos habitacionales, equivalentes a 886 hectáreas, donde se podrán construir 112,824 casas. Para la meta de 2025, se proyecta utilizar 266 de estos predios para edificar 86,030 viviendas en 266 municipios del país.