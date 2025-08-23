México inicia ruta hacia revisión del T-MEC en 2026

Ciudad de México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzará en enero de 2026, una vez concluido el plazo de 90 días acordado para la pausa de aranceles entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump.

Ebrard señaló que los trabajos preparatorios ya están en marcha y que se busca un enfoque más incluyente que en revisiones anteriores, con consultas a todos los sectores económicos. En su reciente visita a Washington, sostuvo reuniones con la FDA, el embajador Jamieson Greer y el secretario de Comercio, Howard Ludnick, describiendo el trato hacia México como “cordial y cálido”.

El funcionario subrayó que México respetará los resultados de los paneles de resolución de disputas, incluso si son adversos y advirtió que debilitar estos mecanismos podría abrir la puerta a decisiones unilaterales.

También aclaró que temas como transporte aéreo y asuntos sanitarios agrícolas no forman parte de esta revisión, y que ya se aplican medidas contra la subvaluación en importaciones.