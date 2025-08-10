México fija precios mínimos al tomate

Ciudad de México.- La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura publicaron un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación que establece precios mínimos de exportación para el tomate fresco mexicano.

La medida busca proteger la planta productiva nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto interno, tras la cancelación del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping por parte de Estados Unidos.

Los nuevos precios por kilo, en dólares, son:

Tomate Cherry: 1.70 dólares.

Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.

Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.

Tomate grape (uva): 1.70 dólares.

Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): 1.70 dólares.

El acuerdo aplica únicamente a exportaciones definitivas y no impone restricciones de volumen ni precios máximos. Los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

El documento agregó que con esta acción, el Gobierno de México, refuerza su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. La medida cuenta con el respaldo de asociaciones de productores que exportan a Estados Unidos.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos terminó el acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping, imponiendo un arancel del 17.03 por ciento desde el 14 de julio.

Según el organismo, los tomates mexicanos se vendían a precios injustos, en línea con la estrategia comercial del expresidente Donald Trump.