Ciudad de México.- La Clínica Condesa dio a conocer que recientemente se han identificado casos de Mpox (viruela símica) en personas que asistieron al Encuentro Nudista 2025 en Zipolite, Oaxaca.

La autoridad de salud exhortó a quienes asistieron al evento y tuvieron contacto (besos, abrazos o sexo) con otras personas y presentan síntomas como fiebre, lesiones en la piel (especialmente en área genital, anal o cualquier parte del cuerpo), dolor de garganta y síntomas parecidos a otras infecciones de transmisión sexual, a que acudan a las Clínicas Especializadas Condeza.

El llamado es para personas que cuenten o no con seguridad social. "Nuestro equipo está listo para atenderte de manera confidencial y gratuirta".

"Si no has presentado síntomas, recuerda que el periodo máximo de incubación es de 21 días. Si ya ha pasado este tiempo y no desarrollas síntomas, no hay riesgo relacionado con esta exposición", indicó la Clínica Condesa en un comunicado.

Desde 2022, la Mpox ha sido detectada de manera esporádica en México.

Del 30 de enero al 2 de febrero, se realizó la décima edición del Encuentro Nudista 2025 en Zipolite. El programa incluyó actividades que celebraron la cultura, el arte y el deporte; entre las que destacan: caminatas, yoga, clases de fotografía, body paint, calendas, talleres de masaje, voleibol nudista, convivencia nudista, carreras atléticas, elaboración de murales y jornadas de limpieza de playas.