México: Candidatos presidenciales respaldan ruptura con Ecuador

Ciudad de México.- Las dos candidatas y el candidato presidencial en México han respaldado la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones con Ecuador, luego de que policías irrumpieran en la embajada para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, quien iba a ser admitido como asilado político.

Las tenciones entre los dos países crecieron luego de que el presidente mexicano expresara que el asesinato del candidato Fernando Villavicencio fue clave para que Daniel Noboa tomara ventaja en la campaña presidencial y ganara el poder el año pasado. Tras sus declaraciones, la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, fue calificada persona non grata y se le ordenó abandonar el país.

Ante lo sucedido los candidatos a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, expresaron su apoyo al gobierno mexicano de romper las relaciones con Ecuador.

Roberto Canseco, jefe de la sección consular mexicana en Quito, dijo a The Associated Press: “Estoy atónito por la situación que se ha dado (...) Es la peor acción que he podido presenciar de un gobierno extranjero. Es totalmente inaceptable que hayan violado el estatus diplomático de la embajada”.

“Simplemente, temo por su vida”, añadió Canseco, quien forcejeó con los agentes en una calle aledaña a la embajada y terminó en el piso, y aseguró que fue encañonado.

El gobierno ecuatoriano defendió su actuación en un comunicado en el que confirmó la detención de Glas y su puesta a disposición de las autoridades judiciales. Indicó que “ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político” y añadió que “al haberse abusado de las inmunidades y privilegios a la misión diplomática que albergaba a Glas y conceder un asilo diplomático contrario al marco convencional, se ha procedido con su captura”.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, confirmó en otro mensaje en X la ruptura inmediata de los lazos diplomáticos alegando “la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”.

Con información de AP