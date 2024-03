Me tiene miedo, por eso no debate: Xóchitl Gálvez a Sheinbaum

Ciudad de México.- La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que Claudia Sheinbaum Pardo, su contrincante en la carrera por la Presidencia, le tiene miedo a debatir y por eso no ha ido a los foros a los que ambas han sido invitadas.

Gálvez Ruiz pronunció un discurso ante unas 6 mil mujeres en el Domo Care de Guadalupe, Nuevo León, y dijo que a su oponente no le dan permiso de debatir.

“No le hagan caso a aquellos que les hacen creer que esto ya se ganó. Esto está empezando, la candidata de enfrente me tiene miedo, no va a los debates en los medios de comunicación. No llegó a Banamex porque tiene miedo”, expresó la representante de Fuerza y Corazón por México.

Afirmó además que ella pelea contra dos personajes: el presidente Andrés Manuel López Obrador y la propia Sheinbaum.

La candidata también reiteró las acciones a favor de las mujeres como fiscalías y policías especializadas en feminicidio, apoyo mensual para quienes estén en situación de vulnerabilidad y la recuperación del Instituto Nacional de los Emprendedores.

“Yo quiero mujeres chingonas, que tengan lana, trabajadoras, fuertes, poderosas”, expresó.