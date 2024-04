Me sentí fingida por no usar huipil en el debate: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- La candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz ha confesado que se sintió incómoda y falsa por no usar huipil, una vestimenta típica mexicana, en el debate presidencial. En esa ocasión tuvo que vestir un traje sastre.

En una charla con la escritora Ivonne Melgar, la representante de Fuerza y Corazón por México aceptó que nunca estuvo cómoda con la vestimenta formal.

“Y de repente también he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de usar el traje sastre que sí, lo uso, pero me incómoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”, expresó.

Añadió que en su gira por el país, los simpatizantes le han expresado que sea ella misma en el segundo debate, lo que incluye retomar la vestimenta tradicional.

“Entonces Voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo y si me quieren como soy, adelante”, declaró.

“Y si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, lo lamento. Creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido súper golpeada por mi sobrepeso, como si el tener los dientes chuecos o los dientes derechos te hicieran más o menos”, dijo la candidata del PRI-PAN-PRD.