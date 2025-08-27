Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Andrea Chávez sobre Alito

Ciudad de México.- Luego del enfrentamiento que sostuvieron los senadores Gerardo Fernández Noroña (Morena) y Alejandro “Alito” Moreno (PRI) este miércoles, la legisladora chihuahuense Andrea Chávez señaló que se niega a compartir curul con un "violento peligroso", refiriéndose al priísta, a quien consideró deben expulsar.

"Al terminar la Sesión Permanente, el porro violento de Alito Moreno agredió de manera brutal a Emiliano, trabajador del Senado, y al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Me niego a compartir curul con un violento peligroso: Alito debe ser expulsado", expresó Chávez en redes sociales.

Andrea Chávez informó que puso a su equipo legal a disposición de Emiliano.

"El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso. Prepotente, corrupto, violento", comentó la senadora chihuahuense sobre Alito Moreno.

"La desesperación de la oposición se multiplica a la misma velocidad que pierden poder: agreden al presidente del Senado, le propinan una paliza a un trabajador, solicitan una invasión en medios extranjeros. Qué lamentable pensar que esta gente gobernó por 90 años", agregó Chávez en X.

La senadora también compartió un video en Facebook dado detalles sobre lo ocurrido este 27 de agosto.