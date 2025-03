'Me entregó su corazón y le arrebaté la vida', ex de Astrid confiesa crimen

Ciudad de México.- Astrid, de 49 años y su hijo, Ángel Fernando, de 15 años, fueron asesinados en el fraccionamiento Capital Norte, ubicado en Zapopan, Jalisco, el pasado 3 de marzo. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía de ese estado, el principal sospechoso es Eduardo Granados Palma, expareja de la mujer.

Eduardo es asesor en diversas corporaciones policiacas, lo cual presume en sus redes sociales e incluso escribe algunas columnas y tiene un libro. Además, Granados Palma tiene una página web de una supuesta fundación a su nombre en la que compartió la confesión de un feminicidio.

"Dios me bendijo con una vida llena de amor y prosperidad, y lo traicioné. Traicioné también el inmenso amor de mis padres. Traicioné la educación que me dieron mis maestros y traicioné la responsabilidad de ser padre y esposo. Traicioné la mano que me tendieron mis amigos pero principalmente traicioné la confianza y el amor de quien me entregó su corazón y le arrebaté la vida", escribió Eduardo en su página web.