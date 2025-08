'Me debes una explicación'; Israel Vallarta envía mensaje a Loret de Mola

Ciudad de México.– Israel Vallarta, quien fue acusado de pertenecer a la banda de Los Zodiaco y estuvo casi 20 años encerrado en prisión sin tener una sentencia, envió un mensaje al periodista Carlos Loret de Mola luego de pocas horas de haber salido del reclusorio.

En un video que circula en redes sociales, se escucha a Vallarta decir: “Ya nos veremos Carlos, ya platicaremos”. Y es que hay que recordar que el 9 de diciembre de 2005, el noticiario Primero Noticias conducido por Carlos Loret de Mola transmitió en vivo la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, acusados de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero más tarde se dio a conocer que la detención en realidad había ocurrido un día antes y todo se había tratado de un supuesto montaje.

"No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso, tú sabes bien por qué saliste de Televisa, y tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente, y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer”, señaló Vallarta en el video.

“Sin problemas, en tu programa o donde gustes, en el programa de otra personas, si alguien del medio o los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, Carlos Loret de Mola, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación”, concluyó su mensaje.

La relación entre Carlos Loret de Mola y el caso de Israel Vallarta está marcada por la controversia mediática y judicial. Hasta ahora, no se ha probado judicialmente que Loret haya participado directamente en la escenificación, pero sí permanece el debate sobre si pudo —o debió— haberlo evitado.