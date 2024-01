Me da mucha pena: Rechaza Alfaro a precandidato de MC

Ciudad de México.- El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, rechazó la designación de Jorge Álvarez Máynez como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia y confirmó su ruptura con el partido.

Cargando...

“Hace seis meses fijé mi postura sobre lo que estaba sucediendo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y expliqué las razones por las que decidí no ser candidato a la presidencia de la república. Hoy puedo confirmar que no me equivoqué.

Me da mucha pena todo lo que ha pasado porque le tengo un enorme cariño a este proyecto y a su gente”, publicó Alfaro en X.

El gobernador reiteró que está en contra de las imposiciones en la vida política, visión que mantendrá hasta el final de su vida.

Cargando...

“Lo que te queda al final del camino es tu dignidad y tu congruencia, y eso no pienso sacrificarlo. Afortunadamente, en Jalisco las cosas son distintas. Aquí las mujeres y hombres que forman parte de nuestro movimiento están unidos y concentrados en cuidar nuestra casa”, agregó.

El partido naranja registró el miércoles a Álvarez Máynez como precandidato único a la Presidencia. No tenía un representante desde diciembre, cuando Samuel García, gobernador de Nuevo León, abandonó el proceso.