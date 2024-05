Máynez le dijo que no a México, lamenta ‘Alito’ Moreno

Ciudad de México.– El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que al negarse Jorge Álvarez Máynez a sumarse a Xóchitl Gálvez, “le dijo que no a México”.

“Alito Moreno” ofreció al candidato de Movimiento Ciudadano (MC) crear una gran alianza opositora para frenar a Morena, sin embargo, él se negó, por lo que el dirigente partidista lo consideró un títere.

“Los empleados del Presidente de la República son Dante Delgado y Samuel García, que son los titiriteros de Jorge Álvarez Máynez, porque ni a eso llega. ¿Qué tiene? No tiene nada, no lo pelan en el debate porque no tiene una propuesta sólida”, expresó Moreno Cárdenas.

El dirigente partidista afirmó que la coalición Fuerza y Corazón por México sigue unida y lo demostrará el día de la elección.