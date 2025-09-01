Matan a la madre buscadora Aida Karina Juárez en San Luis Potosí

Zacatecas.- La madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, integrante del colectivo “Siguiendo tu Rastro con Amor Zacatecas”, fue hallada sin vida el pasado 28 de agosto en el municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, tras ser secuestrada el 26 de agosto en Guadalupe, Zacatecas. Aida Karina dedicaba su vida a buscar a su hija, Goretty Guadalupe Juárez Jacobo, de 26 años, desaparecida desde el 25 de junio de 2025 en el mismo municipio.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó que el cuerpo encontrado corresponde a Aida Karina, identificado por sus familiares el 29 de agosto. Según la fiscal de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, el cuerpo presentaba tres lesiones, una de ellas mortal en la región torácica.

Las autoridades han detenido a dos personas, Ángel Antonio “N” y Juan Reynaldo “N”, vinculados a proceso por secuestro agravado, y se han emitido órdenes de aprehensión en su contra. En cateos realizados en Guadalupe y Trancoso, se encontraron pruebas como prendas con rastros genéticos de la víctima, un chaleco balístico, grilletes, armas de fuego y narcóticos, además de indicios de actividades ilícitas como trata de personas.

El secuestro de Aida Karina ocurrió al concluir una jornada de búsqueda, cuando fue privada de su libertad en la colonia Real de San Ramón, Guadalupe. Cámaras de seguridad captaron el momento, mostrando la participación de una motocicleta y una camioneta blanca. La investigación, iniciada tras un reporte al 911, llevó a operativos en cinco municipios de Zacatecas y cateos que revelaron una red criminal.

El colectivo “Siguiendo tu Rastro con Amor” expresó su profundo dolor y exigió justicia para Aida Karina, así como protección para las familias buscadoras: “Exigimos una seguridad efectiva que garantice la vida de las madres buscadoras y de todas las personas comprometidas con esta causa”.