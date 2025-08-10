Más de 61 millones de pasajeros volaron durante el primer semestre de 2025

Ciudad de México.- Durante el primer semestre de 2025 se transportaron 61 millones 182 mil pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

De acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora,dio a conocer que, entre enero y junio de este año, se registraron 30 millones 726 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales.

Esto representa un incremento del 4.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2024 y un aumento del 20.1 por ciento en comparación con 2019.

Las aerolíneas con mayor flujo de pasajeros en vuelos nacionales durante los primeros seis meses de 2025 fueron VivaAerobus y Volaris, que en su conjunto transportaron 22 millones 447 mil pasajeros, 8.2 por ciento más respecto a 2024.

Entre enero y junio de 2025 se transportaron 30 millones 456 mil pasajeros en vuelos internacionales, lo que representa un aumento de 1.7 por ciento respecto a 2024 y de 24.1 por ciento en comparación con 2019.

Las principales aerolíneas mexicanas que transportaron pasajeros en vuelos internacionales durante el primer semestre de 2025 fueron Aeroméxico y Volaris, con un total de 6 millones 803 mil pasajeros, cifra que representa un crecimiento de 4.6 por ciento frente a 2024 y de 39.6 por ciento en relación con 2019. Asimismo, las aerolíneas estadunidenses con mayor flujo de pasajeros en ese periodo fueron American Airlines y United Airlines, con un total de 6 millones 794 mil pasajeros.