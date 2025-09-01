Ciudad de México.- La gobernadora Maru Campos acudió como invitada a la presentación del primer informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

La mandataria estatal se sumó a sus homólogos de las diferentes entidades federativas del país durante el acto protocolario.

Maru Campos también dialogó con integrantes del poder Legislativo, así como con las y los nuevos integrantes del poder Judicial, que comienzan sus funciones a partir de este día.

A través de sus redes sociales, la gobernadora comentó:

"Esta mañana estuve presente en la presentación del Primer Informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nuestro reconocimiento por este año de trabajo por México. Desde Chihuahua, seguiremos trabajando de manera cercana y coordinada en los temas que importan a nuestro estado y mejoran la vida de todas y todos los chihuahuenses".