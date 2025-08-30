Marina y Cofepris refuerzan combate a farmacias ilegales

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Secretaría de Marina trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para atender los casos de farmacias que operan sin registro sanitario y en las que se distribuyen medicamentos adulterados con opioides.

“Trabaja conjuntamente Marina con Cofepris, siguen trabajando en ello y en algunos otros temas que se han encontrado recientemente, que ya les iremos informando”, señaló en su conferencia mañanera.

Desde el pasado 3 de agosto se advirtió que grupos del crimen organizado encontraron en las farmacias un nuevo negocio, operando de manera ilegal una red que comercializa medicamentos falsificados mezclados con fentanilo y metanfetaminas.

De acuerdo con un reporte desclasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos, estas farmacias se ubican principalmente en zonas turísticas y fronterizas de México, dirigidas a turistas estadounidenses, canadienses y europeos.

El 7 de agosto, este diario documentó que la Marina detectó una red de farmacias ilegales presuntamente operadas por grupos del narcotráfico, donde se distribuyen medicamentos apócrifos, adulterados o mezclados con drogas.

Asimismo, un informe de la agencia privada estadounidense AIT Enforcement, que colabora con la Marina, reveló que la red fue descubierta tras denuncias de pacientes con cáncer en Jalisco, quienes presentaron reacciones adversas a tratamientos oncológicos.

El reporte detalla que solo en el último año las autoridades detectaron al menos 41 farmacias de este tipo en Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo.

En agosto de 2024, durante un operativo conjunto entre la Marina, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Femdo) y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, fue detenido Josué N., alias “El Tacho”, presunto integrante de un grupo criminal dedicado a la falsificación de medicamentos contra el cáncer.

En la acción también se identificó que, además del Keytruda, principal medicamento comercializado, se distribuían otras 17 medicinas falsificadas, y se aseguraron 12 mil 500 dosis de medicamentos controlados apócrifos.