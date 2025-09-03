Marco Rubio resalta nivel histórico de cooperación entre México y EU

Ciudad de México.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como "histórico" el nivel de cooperación entre su país y México en materia de seguridad, durante una conferencia de prensa al concluir el primer día de su visita al país.

"Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento", declaró Rubio, enfatizando el respeto a la soberanía y los resultados concretos alcanzados en los últimos ocho meses.

Rubio arribó el martes a México, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La agenda principal incluyó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en fortalecer la colaboración contra los cárteles de la droga, la migración irregular y el comercio bilateral.

Entre los logros destacados por el funcionario estadunidense se encuentra la extradición de 55 criminales a Estados Unidos, una operación compleja realizada por autoridades mexicanas utilizando incluso aviones locales.