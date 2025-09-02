Marco Rubio llega hoy a México para tratar seguridad, migración y comercio

Ciudad de México.- Como parte de una gira por Ecuador y México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará este martes 2 de septiembre a nuestro país con una agenda centrada en seguridad, migración y cooperación bilateral.

El funcionario será recibido a las 14:00 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio busca “acciones rápidas y decisivas” para combatir a los cárteles, frenar el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y enfrentar a “actores malignos extracontinentales”.

La visita marca la primera reunión del secretario con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, programada para el miércoles 3 de septiembre, desde que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos en enero pasado.

En un comunicado, el Departamento de Estado subrayó que este es el cuarto viaje de Rubio al hemisferio, lo que refleja el “compromiso inquebrantable de Estados Unidos” para proteger sus fronteras, neutralizar amenazas narcoterroristas y garantizar condiciones justas para sus empresas.

Además, el secretario de Estado pretende profundizar los lazos bilaterales con México y Ecuador, impulsando un reparto más amplio de responsabilidades en la región.