Madre buscadora usa ropa de beisbolista ‘a ver si así me atiende AMLO’

Ciudad de México.- La madre buscadora Ceci Flores acudió por segundo día a Palacio Nacional en busca de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esta vez usó vestimenta de beisbolista para llamar la atención del mandatario.

“Tuve que regresar porque el presidente dijo que iba a hablar sobre el tema de la pala, que querían que se la dejara, pero el día de hoy no vengo como madre buscadora, vengo como beisbolista, a ver si así me atiende porque no atiende a madres buscadoras, pero atiende beisbolistas”, declaró Flores.

La madre buscadora insiste en que el mandatario debe atender las demandas de los colectivos y sumárseles a los trabajados de rastreo.