Localizan con vida a Adrián Guerrero, candidato a regidor de Celaya

Guanajuato.– Adrián Guerrero Caracheo, candidato a la primera regiduría de Celaya por Morena, fue localizado con vida luego del asesinato de la candidata a la Alcaldía, Gisela Gaytán.

Según reportes, el político no resultó herido en el atentado contra Gaytán. Solicitó resguardo a la Fiscalía General de Justicia en las oficinas de San Miguel de Allende.

La mañana del martes, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que en el ataque de ayer también había muerto Adrián Guerrero, no obstante, posteriormente aclaró que el candidato se encontraba en "calidad de no localizado" y que no se tiene reporte de que haya fallecido.

Gisela Gaytán fue ultimada en la comunidad de San Miguel Octopan, en Celaya, donde se reunía con simpatizantes en el inicio de su campaña.