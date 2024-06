Lo quiero mucho, pero no está en el acuerdo: AMLO a Noroña

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que Gerardo Fernández Noroña es un perfil muy valioso para el movimiento de transformación, sin embargo, él ha quedado fuera de los cuerdos entre las personas que competían por la candidatura presidencial en México.

El mandatario dijo que Fernández Noroña no estaba considerado en el acuerdo que se tiene, porque únicamente contempla a los militantes y dirigentes del Morena.

“Lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena, o sea acuérdense que hubo un reclamo de él de que no se le había invitado, pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí”, expresó López Obrador.

Además, el presidente le recomendó que se mantenga la unidad y que se acepten los acuerdos: “no se trata de polemizar sobre esto, no tengo nada que ver, nada más que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos (....). Incluso a mí me tocó hacer un borrador, que propuse, no fui ajeno, claro yo no tuve que ver en quien iba a quedar”.

Fernández Noroña dijo que aunque no se cumplan los acuerdos, él seguirá al frente en el movimiento de transformación: “Yo no voy a poner en riesgo al movimiento, yo no voy a poner en riesgo la unidad, yo no estoy disputando un cargo, simplemente estoy pidiendo que lo que se firmó se cumpla”.