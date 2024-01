Llama Zedillo a creer en la democracia durante evento en la CDMX

Ciudad de México.- Ante más de 500 empresarios, el expresidente Zedillo opinó en el foro Activer Day, sobre el panorama mundial y se centró en los riesgos que tiene la democracia en el mundo en alusión a los gobiernos de izquierda.

“Cada vez que algún político no entiende algunas cosas, quiere insultar a alguien, le dice 'neoliberal'. A mí no me trae, porque desde niño me declaré liberal. Soy un liberal decimonónico, clásico, tradicional y desgraciadamente ya no tengo nada de neo. Por ejemplo, en la actualidad, la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo, que todavía nadie ha explicado, es un término muy popular", explicó.

“A mí me preocupa esta regresión democrática que está pasando en el mundo”, dijo Zedillo Ponce de León, quien estuvo acompañado del expresidente del Gobierno Español, José María Aznar, en una mesa moderada por el periodista Leo Zuckerman.