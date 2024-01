Llama Cortés mafioso a AMLO; Morena denuncia repartición de ‘botín’

Ciudad de México.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador tras exhibir el pacto electoral que firmó ese organismo con el PRI.

López Obrador calificó el acuerdo como vergonzoso, ya que demostraba los dichos de que el PRI y el PAN son lo mismo y ambos se habían confabulado para repartirse cargos.

“Es surrealista o descarado, lo dan a conocer el mismo presidente del PAN, se lo tenemos que agradecer, si no la gente que es muy buena, noble, no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues. Él se queja de que ya no les están cumpliendo los del PRI… Cuando se reparte mal el botín, hay motín”, agregó.