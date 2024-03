Ley SB4: Gálvez rechaza que Texas deporte a migrantes a México

Ciudad de México.- La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI-PAN-PRD) coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en aceptar deportaciones de Texas con la posible entrada en vigor de la llamada Ley SB4.

El gobierno de Texas busca facultar a los policías para arrestar a migrantes sospechosos de ingresar sin autorización a Estados Unidos y regresarlos inmediatamente a México. Sin embargo, la propuesta ha sido bloqueada nuevamente por la Corte Suprema.

Sobre la medida migratoria, la candidata expresó:

“Me parece que es un buen posicionamiento, me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va, entonces creo que está bien. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque, pues no se vale el trato que le están dando a los migrantes”.

Además, Gálvez Ruiz consideró que Estados Unidos no le ha dado el reconocimiento suficiente a los migrantes, especialmente a los mexicanos, que llegaron a ese país a trabajar y ayudan al crecimiento de la economía.

“Algo que no dicen los que están en contra de los migrantes es que buena parte de la mercancía en Estados Unidos la están empezando a mover operadores mexicanos a los que le están dando visas de trabajo legales, justamente porque no tienen mano de obra en Estados Unidos. Entonces obviamente desprecian la migración que les conviene, pero no reconocen la migración que les aporta valor y riqueza a los Estados Unidos”, expresó.

Firma convenio con transportistas

Además, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México asistió a la Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en donde reafirmó su cercanía con el sector y se comprometió a atender las demandas de seguridad en las carreteras.

“Quiero hacer un compromiso con los transportistas de que la máxima prioridad será la seguridad pública; sin seguridad no ha absolutamente nada. Voy a actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado, porque les roban a los transportistas a los ojos de la autoridad”, afirmó.