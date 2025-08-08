Ley Olimpia podría aplicarse a quien grabó video de policías en actos íntimos

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) abrió una investigación en contra de dos elementos policiales que fueron captados en video manteniendo actos íntimos al interior de una patrulla, así como contra la persona que grabó y compartió la grabación, la cual se volvió viral en redes sociales. Esto último podría implicar una violación a la Ley Olimpia, que sanciona la difusión no autorizada de contenido íntimo con penas de hasta seis años de cárcel.

El video que desató la polémica

En redes sociales comenzó a circular una grabación de casi dos minutos donde se observa a dos oficiales dentro de una unidad oficial de la SSC realizando comportamientos inapropiados mientras estaban en funciones. Tras la difusión del video, la corporación anunció que inició una investigación administrativa interna.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó conocimiento e inició la carpeta de investigación administrativa interna; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, detalló la SSC en un comunicado.

La institución aseguró que no tolerará ninguna conducta contraria a los protocolos de actuación policial.

También indagan a quien grabó y compartió el video

De forma paralela, la SSC busca identificar a la persona que realizó y difundió la grabación, ya que esto podría configurar un delito en el marco de la Ley Olimpia, vigente en la Ciudad de México desde 2020.

¿Qué establece la Ley Olimpia?

Esta legislación protege el derecho a la intimidad y sanciona conductas como:

Difusión o almacenamiento de imágenes, audios o videos íntimos de contenido sexual sin consentimiento.

Grabación o fotografía de contenido íntimo sin autorización.

Acoso digital, amenazas o suplantación de identidad, con fines de daño personal.

Divulgación de datos personales sin permiso.

¿Qué sanciones contempla?

Las penas varían de acuerdo con cada estado del país, pero en términos generales, incluyen:

De 3 a 6 años de prisión

Multas económicas

Agravantes si la víctima es menor de edad, tiene alguna discapacidad, es pareja del agresor o si el acto se cometió con fines de lucro

Estas sanciones podrían extenderse a usuarios de redes sociales que hayan compartido el video de los policías, sin importar si lo grabaron directamente o no, ya que difundir contenido íntimo sin consentimiento también constituye delito.