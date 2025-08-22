Lanzan 'México Imparable' para impulsar turismo deportivo y a atletas indígenas

Ciudad de México.- México lanzó este viernes un programa de maratones de sur a norte del país que busca impulsar el turismo deportivo a través de carreras en enclaves de alto interés natural y cultural y apoyar a atletas indígenas y al desarrollo económico de sus comunidades.

Según explicó en la conferencia presidencial matutina la maratonista Mirna Beatriz De la Cruz, líder del proyecto llamado “México Imparable”, la primera carrera será el 14 de septiembre en Palenque, en el sureño estado de Chiapas; la segunda el 7 de diciembre en Ciudad de México; la tercera en Oaxaca el 22 de marzo de 2026 y la última el 7 de junio del año que viene en la sierra de Chihuahua.

De la Cruz dijo que se apoyará con recursos económicos y logísticos a atletas indígenas de bajos recursos para su desarrollo deportivo profesional al tiempo que el programa aspira a “consolidarse como un serial anual de carreras, referente en la promoción del deporte y la inclusión social en México”.

Los amantes de las carreras de fondo ya tenían dos citas destacadas en el país. Una de ellas es el maratón de Ciudad de México, que cuenta con la Etiqueta Oro que otorga a World Athletics a las mejores pruebas del mundo y donde participantes corredores de élite.

Otra es la ultramaratón de la sierra de Chihuahua, en el noroeste del país, famosa por su dureza y por la gran capacidad deportiva del pueblo rarámuri cuyas atletas corren con huaraches —sandalias de cuero— por las montañas escarpadas.

En 2024 uno de cada 10 turistas internacionales que visitaron México llegaron a hacer una actividad deportiva y dejaron un derrame económico de unos 3,200 millones de dólares.

Ahora el objetivo es que parte de ese dinero se quede en las comunidades elegidas para estas carreras que rendirán tributo a los cuatro elementos: en el caso de Chiapas homenajearán el agua y la cultura maya, en Ciudad de México al fuego y al pueblo mexica, en Oaxaca a la tierra y la etnia mixteca, y en Chihuahua a los rarámuris y al aire.

“Les invitamos a todos los corredores que escriban con nosotros”, dijo Lorena Ramirez, maratonista rarámuri campeona en pruebas en su sierra natal y que ha participado en algunas de las carreras más duras y largas del planeta.

Ramírez, que ha inspirado libros y documentales, se ha convertido en un símbolo deportivo para México y, dijo, aspira a “dejar huella” en los niños.