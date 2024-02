Lamenta AMLO medidas migratorias unilaterales de Canadá

Ciudad de México.– Luego de que un medio de comunicación revelara que el gobierno de Canadá reimpondrá la visa a los mexicanos como medida para frenar el aumento del flujo de solicitantes de asilo, el prsidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el gobierno de Justin Trudeau imponga medidas migratorias unilaterales.

El vocero de la Presidencia Jesús Ramírez difundió un video en sus redes sociales en el que el presidente lamentó la decisión y recordó que se ha actuado con ese gobierno de forma generosa. También señaló que, en el caso de Estados Unidos, es la misma situación en los aranceles del acero.

AMLO reveló que se negocia con Ottawa para que México controle los flujos migratorios de Canadá. “Y ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México; lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo, que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho".

Hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente, que son las elecciones en México. Es lo mismo del acero ahora, qué casualidad”, afirmó López Obrador.

Finalmente dijo que no asistiría a la próxima Cumbre de líderes de América del Norte, que se llevará a cabo en Canadá, si siente que Canadá y Estados Unidos no están tratando a su país de manera justa. "Si no hay un trato respetuoso, no iré", advirtió.