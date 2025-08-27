Chihuahua.- Bankaool informa la incorporación de Jesús Villegas Velderrain como aliado regional para los estados de Sonora y Sinaloa, lo que permitirá a los usuarios del noroeste de México beneficiarse de la ágil plataforma tecnológica y el servicio personalizado del banco orgullosamente chihuahuense.

Como parte de la ruta de crecimiento hacia distintos puntos estratégicos del país, Bankaool suma a Jesús y a su primer círculo de colaboradores, conformado por 17 personas, quienes cuentan con una sólida trayectoria en la banca y la confianza de clientes de los sectores agroindustrial, ganadero y comercial, además de comunidades extranjeras que residen y realizan operaciones de manera rutinaria en ciudades como Hermosillo, San Carlos, Ciudad Obregón, Guaymas, Nogales, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán.

Jesús Villegas Velderrain cuenta con una trayectoria profesional de 29 años, con experiencia en instituciones como Intercam Casa de Cambio y CI Banco. Es reconocido por su calidez, visión y talento, que le permitieron llevar nuevos servicios al noroeste del país hasta establecer 13 unidades de negocio en este mercado.

El equipo de Jesús y Bankaool comparten la convicción de ampliar el acceso a los servicios financieros e impulsar con mejores herramientas y atención centrada en las personas, como motores del dinamismo económico.

Bankaool reitera su compromiso con la construcción de un sistema financiero fuerte, transparente y confiable en México.