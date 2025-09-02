Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados

Ciudad de México.- La diputada Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN), fue elegida como la nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura (2025-2026). Su nombramiento fue aprobado por la mayoría del grupo parlamentario de Morena en una reunión privada celebrada este martes, bajo estrictas medidas de confidencialidad, donde los legisladores entregaron sus dispositivos móviles para garantizar la discreción del proceso.

El acuerdo fue ratificado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo). López Rabadán rindió protesta en la sesión ordinaria de este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde también pronunció su primer mensaje como presidenta.

Este nombramiento marca un hito, ya que López Rabadán sucede a Sergio Gutiérrez Luna, quien asumió el cargo de manera interina tras el fallecimiento de la diputada Ifigenia Martínez el pasado 5 de octubre de 2024.

La nueva presidenta tendrá la responsabilidad de presidir las sesiones del Congreso General, garantizar el equilibrio en los debates legislativos y representar a la Cámara en relaciones institucionales con otros poderes y gobiernos estatales. Además, asumirá el rol de presidenta del Congreso de la Unión en sesiones conjuntas, incluyendo eventos protocolares de relevancia nacional.