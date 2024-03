Justicia a jornaleros que no son dueños de sus tierras: Máynez

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, planteó justicia a jornaleros que no son dueños de sus tierras e ironizó: “no necesito firmarlo con sangre, tengo palabra”.

“Esta campaña se va a tratar de usted, de ustedes y de todos los que son en todo México, 2.3 millones de jornaleros agrícolas que llevan 115 años diciéndoles en la próxima les toca, ya va a llegar la justicia para los jornaleros y no ha llegado en 115 años de historia se acabó.

"Y hoy escogimos el poblado Miguel Alemán, que va a ser municipio en el próximo sexenio para decirle a México, esta es una campaña que se va a tratar también de los jornaleros agrícolas, de las jornaleras, de sus hijos y de la justicia en México”, señaló.

En un encuentro con este sector, desde Sonora, el abanderado emecista ironizó que no necesita firmar el compromiso ante un notario o con sangre, luego de que la candidata de PAN, PRI y PRD lo hiciera, respecto de un compromiso con los programas sociales.

“Yo quise venir aquí hoy para hacer este compromiso y yo no necesito ni firmarlo ante notario, ni mucho menos hacer la payasada de sacarme sangre porque tengo palabra, porque tengo historia y porque he luchado toda mi vida por las causas que son correctas, porque nadie me puede decir que le vote a favor una reforma Peña Nieto, porque nadie me puede decir que uno de sus verdugos, de esos explotadores me ha dado un peso para una campaña”, detalló.

El aspirante naranja alertó que, a más de 100 años de la Revolución Mexicana donde Emiliano Zapata planteó que “la tierra es de quien la trabaja”, la justicia no ha llegado para este sector.

“No puede ser que mientras los políticos lo tienen todo mientras los políticos mexicanos son de los mejores pagados en el mundo, la gente siga donde estaba hace 115 años. No puede ser que menos de uno de cada 10 jornaleros agrícolas en el país tenga un contrato formal, que los jornaleros ganen en promedio 170 pesos al día, en promedio, la mayoría de las veces son menos 90”, puntualizó.

Álvarez Máynez señaló que, de no resolver la desigualdad en territorio nacional, “no va a haber paz, no va a haber justicia, no se va a acabar la violencia y no se va a acabar la impunidad”.

“Si no cortamos el ciclo, si las niñas y los niños que hoy crecen en el poblado no son los últimos que les toca vivir esta realidad, el cambio no va a llegar, el cambio no es que se vaya a un partido para que llegue otro, ya pasó en el 2000, Fox decía que sirva el PRI, el país va a cambiar y el país no cambió.

“Pasó en 2018, no se trata de que llegue un buen presidente o que llegue otro partido, se trata de que cambie la manera en la que nos entendemos, en la que nos organizamos, en la que nos tratamos, en la que ordenamos nuestras prioridades”, indicó.