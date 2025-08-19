Julio César Chávez Jr. es recluido en penal federal de Sonora

Tras más de un mes detenido en Los Ángeles, California, el boxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado a México y trasladado a un centro federal de máxima seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que la detención del púgil mexicano obedeció a una orden de arresto vigente en México por presunta participación en crimen organizado, así como por tráfico de armas, municiones y explosivos. Además, señalaron que no contaba con documentos migratorios válidos.

¿Dónde quedó recluido Chávez Jr.?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez (@c4jimenez), quien difundió la información en su cuenta de X, el hijo del histórico campeón llegó a México la madrugada del martes procedente de Estados Unidos.

“Fue ingresado esta madrugada a un penal federal de Sonora. Agentes de la Fiscalía General de la República lo trasladaron al Cefereso 11, en Hermosillo”, detalló.