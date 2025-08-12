Julio 2025, mes con menos homicidios en 10 años en México

Ciudad de México.- Julio de 2025 se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en la última década, comparado con el mismo mes desde 2015. Se logró una reducción del 25% en homicidios respecto a septiembre de 2024, lo que representa 22 homicidios menos diarios. Además, se detuvo a 138 personas por extorsión.

Durante la conferencia matutina del 12 de agosto, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que los homicidios dolosos diarios pasaron de 86.9 a 64.9 desde el inicio de la actual administración hasta julio de 2025.

“Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios entre septiembre de 2024 y julio de 2025”, señaló.

De enero a julio de 2025 se registraron 7,608 homicidios dolosos, concentrados en 51.5% en siete entidades: Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Figueroa añadió que 11 de 12 delitos de alto impacto presentan disminución en los primeros siete meses, excepto extorsión, que tuvo un repunte del 25% debido al aumento en la denuncia con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Estrategia Nacional contra la Extorsión

Desde el 6 de julio, se han recibido 18,239 llamadas para reportar extorsiones, informó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. De ellas, 58% (10,538) fueron extorsiones no consumadas, gracias a la orientación de operadores que previnieron actos delictivos.

Se atendieron 6,276 llamadas al 089 para reportar números desde los cuales intentaron extorsionar, y se recibieron 1,425 denuncias por extorsiones consumadas, equivalentes al 8% del total.

Del 6 de julio al 10 de agosto se detuvieron 132 personas por extorsión, destacando detenciones en Tabasco, Estado de México, Michoacán y Guerrero.

Desarticulación de célula criminal “Los Alfas” en Toluca

Como parte de la estrategia, se desarticuló una célula criminal autodenominada “Los Alfas”, vinculada a un grupo originario de Jalisco y dedicada a delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y venta de drogas.

Entre los detenidos está Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, ex elemento de seguridad pública en Michoacán y líder del grupo. También fue capturada su pareja sentimental, Nélida Alejandra “N”, investigada por encubrimiento y portación ilegal de armas.

Las detenciones ocurrieron en inmuebles de Toluca y Zinacantepec, donde también se liberaron dos víctimas de secuestro.

Disminución del 20% en homicidios dolosos en Sinaloa durante julio

En Sinaloa, los homicidios dolosos bajaron un 20% en julio en comparación con junio, pasando de 207 a 170 casos, rompiendo una tendencia al alza sostenida en los primeros meses del año.

Aunque la cifra de homicidios de julio 2025 sigue siendo mayor que la de julio 2024 (50 casos), el descenso mensual es un avance importante en la contención de la violencia.

Las autoridades atribuyen esta reducción a la detención de 35 generadores de violencia, resultado de operativos coordinados entre fuerzas armadas, Guardia Nacional y cuerpos policiales estatales y municipales.

De enero a julio de 2025 se contabilizaron 1,053 homicidios dolosos en Sinaloa, cifra que supera la registrada en todo 2024 (993) y 2023 (534), por lo que el reto en materia de seguridad sigue vigente.