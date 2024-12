Juez rechaza solicitud del INE para anular suspensión de reforma judicial

Ciudad de México.- Un juez federal en Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, rechazó la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para anular la suspensión definitiva obtenida por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) contra la reforma judicial.

El INE argumentó que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral (Tepjf) había emitido resoluciones que ordenaban la continuación del proceso electoral extraordinario para elegir jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.

Sin embargo, el juez determinó que estas resoluciones no justificaban la anulación de la medida cautelar.

El juez también ordenó al INE no utilizar las resoluciones del Tepjf como excusa para incumplir con las medidas cautelares, ya que estas no fueron emitidas en un proceso legal y no tienen efectos vinculantes en materia de amparo.