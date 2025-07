Joaquín López-Dóriga regresa a la radio tras hospitalización por neumonía

Ciudad de México.- El periodista Joaquín López-Dóriga fue hospitalizado recientemente a causa de una neumonía, situación que lo mantuvo alejado de sus actividades laborales durante varios días. La noticia fue difundida por la revista TVyNovelas la tarde del lunes 28 de junio, y más tarde confirmada por el propio comunicador a través de sus redes sociales.

Aunque no brindó demasiados detalles sobre su estado, López-Dóriga explicó que la semana anterior acudió a una revisión médica en la que le diagnosticaron neumonía. Siguiendo las recomendaciones de los especialistas, fue ingresado para permanecer bajo observación.

"Me pegó una neumonía; el lunes todavía estaba aquí, saliendo de aquí me revisaron, me dijeron ‘te quedas’. Me quedé internado y ya me curé", relató durante la más reciente emisión de su programa de radio.