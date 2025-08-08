Irapuato: Se entrega conductor de tren que provocó muerte de 6 personas

Guanajuato.- El conductor del tren que provocó la muerte de seis personas tras un choque en Irapuato, se entregó a las autoridades la mañana de este viernes.

El maquinista salió este 8 de agosto del vehículo tras atrincherarse después del percance ocurrido el miércoles.

Durante el atrincharamiento, policías estatales se unieron a la vigilancia del conductor. Tras su salida, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes para deslindar su responsabilidad.

Fue el 6 de agosto cuando la locomotora 4050 de Ferromex atravesó a toda velocidad dos pasos vehiculares por las vías del tren que cruzan Irapuato. En el acto murieron tres personas, en tanto que una cuarta resultó herida.

Metros adelante, la locomotora chocó una camioneta y una motocicleta. Otras tres personas murieron y una más resultó herida.

Ferromex se comprometió a cubrir los gastos funerarios y de hospital de las víctimas, así como a una investigación transparente sobre lo ocurrido.