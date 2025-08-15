Inician México, Guatemala y Belice negociaciones para conectar el Tren Maya

Ciudad de Guatemala.- Durante su encuentro en Petén, Guatemala, los presidentes Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo anunciaron el inicio de negociaciones trinacionales para conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente, con Belice.

El proyecto busca fortalecer la integración regional mediante infraestructura ferroviaria que impulse el comercio, el turismo y el desarrollo sostenible.

“Estamos listos para conectar el Tren Maya con Guatemala y eventualmente con Belice”, declaró Arévalo, quien destacó que esta visión compartida incluye estudios de factibilidad y respeto al patrimonio natural. La conexión también contempla una línea entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, en la frontera sur.

Por su parte, Sheinbaum celebró el éxito del Tren Maya en México, que ya ha movilizado a más de un millón y medio de turistas y subrayó que el proyecto representa una nueva visión de desarrollo para el sur del país, integrando comunidades y respetando el legado cultural de los pueblos mayas.

El primer ministro de Belice, Johnny Briceño, se sumó al encuentro en Calakmul, Campeche, donde los tres mandatarios acordaron colaborar en la protección de la Gran Selva Maya y avanzar en proyectos ambientales y de conectividad.

Este esfuerzo trinacional marca un paso clave hacia una red ferroviaria mesoamericana que prioriza el bienestar, la sostenibilidad y la cooperación entre naciones vecina