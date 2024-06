Inician cómputos distritales para saber resultados definitivos de la elección

Foto: Associated Press

Ciudad de México.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, informó que hoy inició la verificación final de los resultados y se hará un recuento del 67 por ciento de las actas presidenciales y de alrededor del 70 por ciento de las actas de la Cámara de Diputados y del Senado.

Taddei señaló que tanto el PREP como los resultados de los conteos rápidos son coincidentes, lo que refleja el alto nivel de precisión. Aunque los resultados oficiales se conocerán cuando termine el proceso de cómputo.

“Los cómputos distritales consisten en sumar los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en un distrito electoral. Éstos se realizará por orden, según el tipo de elección: primero, los respectivos a la Presidencia de la República; luego, los de Diputaciones Federales, y finalmente los de Senadurías”, añadió la consejera.

El cómputo distrital consiste en el cotejo de los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente de la casilla con los resultados del acta que obra en poder del presidente o presidenta del consejo distrital.

En caso de que los resultados de las actas no coincidan, o se detectaren alteraciones evidentes, o no existiere el acta en el expediente o no obre en poder del presidente o presidenta del consejo, o existan errores o inconsistencias en el apartado de las actas, o el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en la votación, o todos los votos sean a favor de un mismo partido, se procederá al recuento de votos, el cual implica la apertura de los paquetes electorales en cada distrito electoral, para realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla.

Los cómputos deben concluir a más tardar el 8 de junio.