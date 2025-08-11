Inicia registro de Vivienda para el Bienestar': Aquí los requisitos

Ciudad de México.- Este lunes 11 de agosto inicia el registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB), una estrategia del Gobierno de México, liderada por Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar un hogar digno a familias en situación de vulnerabilidad. La coordinación está a cargo de la Sedatu, Bienestar y Conavi.
En una primera etapa, el registro se lleva a cabo en 58 módulos instalados en 51 municipios de 20 estados, donde los aspirantes podrán competir por una de las 20 mil 999 acciones de vivienda disponibles:
Baja California.
Sonora.
Durango.
Guanajuato.
Zacatecas.
Colima.
Michoacán.
Nayarit.
Hidalgo.
Querétaro.
Guerrero.
Morelos.
Puebla.
Tlaxcala.
Oaxaca.
Chiapas.
Tabasco.
Campeche.
Quintana Roo.
Yucatán.
Quienes deseen registrarse deben acudir de forma personal y presencial, sin apoderados ni intermediarios, con la siguiente documentación en original y copia:
Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)
CURP actualizada
Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
Se otorga prioridad a:
Mujeres jefas de hogar, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad, abitantes de zonas prioritarias de atención
Los participantes deben cumplir además con los siguientes criterios:
Tener 18 años o más (o menores con dependencia económica).
Ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos (~ 17 000 pesos/mes).
No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, Issfam o similares.
No haber recibido apoyo previo de Conavi.
No contar con vivienda propia.
Una vez que entreguen la documentación, personal capacitado verificará los datos en una Cédula de Diagnóstico y asignará un folio de registro.
Las solicitudes serán evaluadas en un plazo máximo de 20 días hábiles, tras lo cual se publicará un listado preliminar de posibles beneficiarios en el sitio oficial de Conavi.
Los preseleccionados serán contactados por llamada, SMS o WhatsApp para agendar una visita domiciliaria donde se validarán los datos e, incluso, se solicitará documentación adicional.
Además, se ha habilitado un mapa interactivo en pvb.conavi.gob.mx, donde los solicitantes pueden identificar su módulo, conocer fechas, horarios y ubicaciones exactas.