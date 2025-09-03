Inicia encuentro de Sheinbaum y Rubio

Ciudad de México. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para abordar diversos temas de la agenda bilateral entre ambos países.

Durante su habitual Mañanera del Pueblo, la mandataria detalló que los principales asuntos a tratar incluyen seguridad, migración y comercio, así como la situación de los mexicanos que residen en Estados Unidos.

“Será una reunión cordial. Presentaremos los logros en materia de seguridad, revisaremos en qué hemos colaborado y abordaremos el tema de los mexicanos que viven allá. También tocaremos asuntos de comercio y cooperación, aunque no necesariamente se firmará algún documento, sino que se trata de un entendimiento y programa de cooperación en el que ambos países están de acuerdo”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia de este 3 de septiembre.