Ciudad de México.- Esta mañana dio inicio el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que presentará un balance de los avances y acciones emprendidas durante su primer año al frente de la capital del país.

El evento se lleva a cabo en Palacio Nacional y cuenta con la presencia de funcionarios del gobierno local, legisladores, así como invitados especiales. Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo abordará temas relacionados con seguridad, movilidad, medio ambiente, desarrollo social y la reactivación económica de la ciudad.

Se espera que, además del informe presencial, la presidenta difunda un resumen de los logros y retos de su administración a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.