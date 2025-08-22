Inflación en México sorprende a la baja y fortalece apuestas de recorte

Ciudad de México.- La inflación general en México registró un crecimiento menor al esperado durante la primera quincena de agosto, mientras que la subyacente mostró un ligero retroceso, fortaleciendo las expectativas de que el Banco de México (Banxico) vuelva a recortar su tasa de referencia en septiembre.

De acuerdo con cifras del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.49 por ciento anual, apenas por encima del 3.48 por ciento reportado en la segunda mitad de julio y por debajo de la proyección del 3.66 por ciento estimada en un sondeo de analistas.

En tanto, la inflación subyacente, que excluye productos de alta volatilidad y es considerada un mejor indicador de la trayectoria de los precios, se colocó en 4.21 por ciento, ligeramente inferior al 4.22 por ciento previo y menor a la expectativa del 4.27 por ciento.

Banxico, cuyo objetivo de inflación es del 3 por ciento +/- un punto porcentual, moderó en su decisión del 7 de agosto el ritmo de los recortes a la tasa interbancaria, con una disminución de 25 puntos base, para dejarla en 7.75 por ciento, su nivel más bajo en tres años.

Según la minuta de esa reunión, la junta de gobierno evalúa la posibilidad de nuevas reducciones, aunque persisten dudas sobre la resistencia de la inflación subyacente.

Desde inicios de 2024, Banxico ha recortado de forma gradual el costo del crédito tras llevar la tasa a un máximo histórico de 11.25 por ciento. Una encuesta de Citi difundida esta semana mostró que la mayoría del mercado anticipa un nuevo recorte de 0.25 puntos porcentuales en la próxima decisión de septiembre.