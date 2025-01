Ciudad Juárez.- A pesar de que el Inegi presentó hoy el informe de la primera quincena del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y que el primer dato establece que la inflación va a la baja, con un 3.69 por ciento, menor al mismo periodo, pero del 2024, cuando la inflación quincenal fue de .49 por ciento y la anual de un 4.90 por ciento.

De acuerdo a David Vázquez, profesor investigador del programa de Economía de la UACJ, existen varias interpretaciones a esta información, pues, aunque el INPC, es un indicador que desde hace mucho se espera que baje, todos seguimos viendo los precios subir, sobre todo aquellos que son parte de la canasta básica y que son los primeros con los que se asocia el indicador de la inflación.

Y mientras los precios suben, existen algunos indicadores que van a la baja, como por ejemplo algunos viajes, energéticos y servicios, que en lo general tienen costos mayores y que por lo tanto inciden más en el porcentaje negativo que hoy presenta la inflación.

Para el académico, la inflación se puede entenderse como el indicador de la temperatura en un auto, no es bueno que este en cero, porque significaría que está parado o muerto; es bueno que suba, pero no mucho, en este caso lo que se ve es una desaceleración que indica que el vehículo va más lento.

“Lamentablemente yo creo que todavía no podemos decir a ciencia cierta que la tendencia de los precios vaya a la baja en general en alimentos, que son los que más preocupan a la población en el día a día, los alimentos siguen al alza, según el detalle del Inegi te vas a dar cuenta que esta diferenciado y no hay manera de decir que el precio de los alimentos vaya a la baja, siguen al alza de manera preocupante, en general la inflación ha disminuido, esto lo que indica una menor actividad económica lo cual es preocupante”, consideró el economista.

Según el comparativo en los precios del Inegi entre la segunda quincena de diciembre del 2024 y la primera de enero del 2025, productos como el aguacate y el limón, son los que han aumentado en mayor porcentaje, en tanto que la cebolla, el tomate y la calabacita han bajado en sus precios.

El economista hace un llamado a los consumidores a mesurarse en las compras, incrementar el ahorro y no entrar en gastos superfluos, pero sobre todo si hay compra de bienes de uso duradero, que sean de largo plazo, buscar que estén en buenas condiciones; igualmente si van a hacer alguna remodelación en casa que sea para disminuir costos, como eficiencia energética, en el aire acondicionado, calefacción.

En el tema de alimentos, exhortó a buscar otras opciones, no solamente los supermercados que tradicionalmente vamos porque están más cerca, si no mercados locales que pueden ser más económicos; también llamó a tener una decisión más estratégica para poder salir bien en el día a día.

“Sí es necesario la mesura, el ahorro y buscar precios de otras compañías donde no necesariamente estamos acostumbrados para generar una mayor competencia y que esto baje los precios, porque si no somos clientes cautivos y nos gana el precio del mercado y no hay esfuerzo del empresariado para disminuir, si necesitamos unirnos como sociedad, para tener decisiones más estratégicas.