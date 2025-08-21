INE perdona multa de 55.2 millones a Morena por contratos irregulares de 2019

Ciudad de México.- En una votación dividida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó imponer una multa de 55.2 millones de pesos a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propuesta por la Comisión de Fiscalización tras detectar irregularidades en contratos realizados durante la gestión de Yeidckol Polevnsky en 2019.

La investigación, que se extendió por cinco años, reveló que Morena pagó 395 millones de pesos a dos empresas —Inmobiliaria Moscati de Querétaro y Estrada Miranda Proyecto y Construcción— por remodelaciones y mantenimiento que nunca se llevaron a cabo.

Pese a ello, el INE determinó que el partido realizó gestiones para recuperar 284 millones de pesos mediante un convenio judicial, lo que fue considerado una acción suficiente para evitar la sanción completa.

La decisión generó polémica entre los consejeros. Algunos consideraron que dejar sin sanción al partido crea un precedente riesgoso para futuros casos de irregularidades financieras en los partidos políticos.

El PRD, que interpuso la denuncia inicial, ya no podrá impugnar debido a la pérdida de su registro, pero otros partidos podrían llevar el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.