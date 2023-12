Inaugurará hoy AMLO la Gran Farmacia

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que este viernes 29 de diciembre inaugurará la Gran Farmacia, ubicada en el municipio mexiquense de Huehuetoca, que contará con todos los medicamentos que requiera el sector salud.

"Ya se tienen todos los medicamentos que se requieren, si en un centro de salud u hospital no hay medicamento o se surte una receta, pero de tres medicamentos falta uno, para eso es esta farmacia, con el propósito de que se tenga la información de los medicamentos que hay en las distintas bodegas, almacenes de hospitales o farmacias de centros de salud, clínicas etc. puede ser que falte un medicamento y este cerca de donde falte, y desde esta farmacia central se tendrá todo el control general y si no hay en ese estado, este medicamento va a llegar en un plazo de 24 a 48 horas".

"Mañana vamos a tener ya terminada la farmacia; al mismo tiempo, las bodegas de Huehuetoca servirán para almacenar medicamentos, que no falten los medicamentos. Los adversarios quisieran que no estuviera la farmacia, pero sí va a estar para mañana. Mañana después de la conferencia se cortara el listón, vamos a tener un sistema de comunicación; y como todo, vamos a ir normalizando el servicio", dijo el mandatario.

