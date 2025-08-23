Guerrero- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este sábado la inauguración y abanderamiento del Marinabús, un innovador sistema de transporte marítimo operado por la Secretaría de Marina (Semar) que conectará Puerto Marqués con el Zócalo de Acapulco. Este proyecto, parte del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, busca impulsar la movilidad, el turismo y la economía local tras los devastadores huracanes Otis (octubre de 2023) y John (septiembre de 2024).

El Marinabús Acapulco 1, un catamarán de 25 metros de largo, siete metros de ancho y con capacidad para 90 pasajeros, operará con una velocidad máxima de 17 km/h gracias a su sistema de propulsión diésel mecánico de 400 caballos de fuerza. Construido en el Astillero de Marina de Acapulco, este buque de acero representa el esfuerzo por revitalizar el puerto, afectado severamente por fenómenos naturales. “Es más que un medio de movilidad, es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos en Acapulco”, afirmó Sheinbaum durante la ceremonia.

El Marinabús no solo facilitará los traslados diarios de los habitantes, sino que también busca atraer turismo al ofrecer un recorrido rápido, seguro y sustentable por la bahía de Acapulco.

El Marinabús, con un boleto de 60 pesos, operará con 11 tripulantes y promete ser una pieza clave para la modernización y recuperación de este icónico destino turístico mexicano.