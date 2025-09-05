Ciudad de México.– Ante más de 10 mil jóvenes reunidos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México inició este viernes la edición 2025 de México Siglo XXI, el encuentro anual que organiza Fundación Telmex-Telcel y que congrega a becarias y becarios de todo el país.

Como parte de la agenda la jornada, arrancó con el mensaje de bienvenida de Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y American Móvil, quien destacó que este foro es un espacio creado para reconocer y fortalecer la formación de los estudiantes más destacados, quienes representan a los más de 800 mil jóvenes que han sido parte del programa de becas de la fundación.

“Cada uno está escribiendo su historia de superación, no solo en lo académico y profesional, sino en lo más importante: como personas”, subrayó Slim Domit. Añadió que el evento busca ampliar horizontes, generar vínculos entre los becarios y, sobre todo, reforzar la idea de que la educación es esencial, pero que la construcción personal es lo que define el futuro de cada individuo.

El empresario explicó que México Siglo XXI es un espacio donde líderes de talla mundial comparten con los jóvenes sus historias, retos, sacrificios y logros en la búsqueda de sus sueños por ello instó a la juventud a que sigan fortaleciéndose como personas y como generación. “Este es su evento y su momento”, recalcó.

“Hoy, aquí, ustedes y nosotros firmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo, trabajando, creando y, sobre todo, creyendo en México, como siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos”, concluyó.

Posterior a la declaración, dio inicio una jornada que reunirá conferencias, testimonios inspiradores y actividades formativas, todas dirigidas a la generación de becarios que representan el presente y futuro del país.